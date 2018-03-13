Ситуация в сфере занятости в Дагестане остается сложной, заявил Путин

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ситуация в сфере занятости в Дагестане остаётся сложной, что вынуждает молодёжь уезжать из региона, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Крайне сложной остаётся ситуация в сфере занятости. Уровень безработицы здесь заметно превышает среднероссийский, а уровень зарплат ниже, чем в России в среднем",- сказал Путин на совещании в Дагестане, кадры которого показал телеканал "Россия-24".

По словам российского лидера, с особыми трудностями при поиске работы сталкиваются люди предпенсионного возраста и молодежь. "Чтобы устроиться по специальности и иметь возможность достойно обеспечивать семью, молодые дагестанцы вынуждены уезжать из республики в другие регионы России",- сказал Путин.