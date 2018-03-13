Руслан Алехно спел с участницей проекта "Ты супер!"

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Популярный певец Руслан Алехно поддержал белорусскую участницу конкурса "Ты супер" Веру Ярошик.

Девушка занимается музыкой с детства, она играет на старинном струнном инструменте цимбалы. Для конкурса она выбрала песню британской певицы Adele.

Артист подарил плюшевого белого медведя и исполнил вместе с Верой песню "Мой родны кут" на белорусском языке, растрогавшую весь зал.

"Верочка, дорогая, стоя за кулисами, я так же переживал за тебя, как и Виктор Яковлевич Дробыш. Я поздравляю тебя с прекрасным выступлением. Ты молодец! Несмотря ни на что, ты справилась и замечательно выступила", — признался Алехно.

Подробности этой встречи НТВ покажет в субботу, 17 марта

Международный вокальный конкурс, проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать талант и исполнить заветные мечты.