Голодец пообещала, что в Костромской области построят перинатальный центр

КОСТРОМА, 13 мар — РИА Новости. Правительство РФ при дальнейшем планировании строительства перинатальных центров в стране отдаст абсолютный приоритет Костромской области, заявила во вторник журналистам заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Голодец посетила Костромскую область с рабочей поездкой. Она рассказала журналистам, что одной из первых тем, которые поднял в беседе с ней губернатор региона Сергей Ситников, было строительство перинатального центра, поскольку он очень нужен региону.

"Мы договорились, что в новом цикле строительства перинатальных центров у Костромской области будет абсолютный приоритет", — сказала она.

Как рассказал РИА Новости директор регионального департамента здравоохранения Евгений Нечаев, в области отсутствует акушерский стационар для родовспоможения женщинам категории риска.

"На сегодняшний день более 240 женщин в год из группы риска мы отправляем в соседние регионы — Иваново, Ярославль… И перинатальный центр нам очень нужен", — сказал он.

По его словам, перинатальный центр не только снизит вероятность неблагоприятного исхода при транспортировке рожениц, но и необходим для повышения квалификации медицинских кадров.