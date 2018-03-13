Свердловский губернатор выбрал нового директора лесопарка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник после собеседования с финалистами открытого конкурса на должность директора Шарташского лесного парка принял решение о назначении на этот пост Артура Зиганшина, сообщает во вторник департамент информполитики главы области.

О проведении открытого конкурса Евгений Куйвашев объявил в начале января. На участие заявились 15 человек, которым предстояло пройти тестирование и защиту презентаций, а затем собеседование с главой региона. В финал открытого конкурса вышли директор по развитию ООО "Управление проектами, ресурсами и инвестициями" Леонид Гункевич и директор ООО "АРТ-Мебель" Артур Зиганшин.

"После встречи с обоими кандидатами губернатор Евгений Куйвашев принял решение о назначении на пост последнего", — говорится в сообщении.

Зиганшин пообещал оправдать доверие губернатора. "Основная моя задача – сделать один из лучших парков. Это выполнимая задача, ведь у этой территории есть большой потенциал", – приводятся в сообщении слова победителя конкурса.

По его словам, еще несколько лет назад он принял решение уйти из управления бизнесом и перейти на работу в органы исполнительной власти. Зиганшин пробовал силы в конкурсе на должность министра инвестиций и развития Свердловской области, участвовал в конкурсе "Лидеры России". Контракт с директором Шарташского лесопарка будет заключен сроком на один год.

Впервые в Свердловской области практика открытого отбора была применена при назначении министра инвестиций и развития, а также главы министерства экономики и территориального развития. В результате инициированных Куйвашевым в рамках выполнения поручения президента РФ открытых конкурсных процедур на эти посты были назначены Виктория Казакова и Александр Ковальчик, уточняет департамент.