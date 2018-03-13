Топилин: почти не остается секторов с зарплатами ниже прожиточного минимума

АБАЗА, 13 мар — РИА Новости. В России практически не остается бюджетных секторов, в которых могут быть работники с зарплатой ниже прожиточного минимума, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"По увеличению доходов… Продолжать поддерживать и работать по заработным платам в бюджетном секторе — это главное, что нам позволит не иметь работающих бедных. После того, как мы приняли решение по МРОТу, после того, как мы приняли решение по районным коэффициентам, после того, как мы приняли решение по выведению на указные показатели ("майских указов") заработных плат, у нас практически секторов, где могут быть люди, которые работают и получают зарплату ниже прожиточного минимума, никаких не остается", — заявил Топилин в ходе совещания, посвященного развитию социальной сферы Республики Хакасия в городе Абаза.

"Та задача, которую мы не могли, к сожалению, реализовать на протяжении многих последних лет, наконец-то она реализована, и здесь нужно очень внимательно следить, где у нас остаются те ниши, где люди оказываются в непростой ситуации", — добавил министр.

По его словам, исследования показали, что в зоне риска находятся семьи, в которых есть дети после 1,5 лет, после трех лет, когда программы федеральной поддержки практически заканчиваются, и субъекты должны следить, что происходит с доходами семей, поскольку пособия до 18 лет — это компетенция регионов. Как рассказал министр, отслеживать уровень доходов можно будет с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения граждан (ЕГИССО).

Топилин также обратился к руководству Хакасии с просьбой внимательно поработать этот вопрос в сельской местности, поскольку именно она является зоной риска. "Те программы, которые реализуются в Хакасии, в том числе удвоенный материнский капитал региональный, здесь вот тоже надо посмотреть настроить эти программы таким образом, чтобы они как раз выводили семьи из рисковой зоны", — заявил министр.