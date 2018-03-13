В парке "Зарядье" летом пройдет Международный климатический форум

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Международный климатический форум состоится в Москве во второй раз в августе текущего года в парке "Зарядье", сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Второй климатический форум пройдёт в конце августа 2018 года. Скорее всего, он пройдёт в парке "Зарядье", — сказал Кульбачевский на заседании международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве Москвы.

Он добавил, что на мероприятие съедется расширенный состав Первого Международного совета по экологии.

Первый климатический форум городов России прошёл в Москве в августе прошлого года в ЦВЗ "Манеж". Организатором форума выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы. Главная цель мероприятия — выработка предложений, учитывающих международный и российский опыт для повышения эффективности мер в области экологии, обсуждение насущных проблем в экологической сфере и выработка их решений. В рамках форума предусмотрена деловая и просветительская программы.