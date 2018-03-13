В Тверской области могут повысить зарплаты чиновникам местных администраций

ТВЕРЬ, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность повышения заработной платы сотрудникам местных администраций, как стимул к росту эффективности их работы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Этот вопрос обсуждался во вторник на заседании правительства Тверской области.

"Если сотрудник неэффективно работает, то и качество администрирования территории ухудшается. Все, что мы делаем сегодня — выделяем деньги на ремонт дорог, размещаем фельдшерско-акушерские пункты, боремся за развитие сельского хозяйства, стараемся навести порядок в лесопользовании — руководители муниципалитетов должны быть нам помощниками, поэтому в данной ситуации лучше посмотреть, что можно сделать для повышения эффективности их работы", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

Глава региона подчеркнул — увеличение заработной платы должно сопровождаться повышением требований к качеству исполнения служебных обязанностей. Кроме того, оплата труда должна быть увязана с объективными показателями работы муниципалитетов по решению ключевых задач, стоящих перед территориями.

12 марта в Твери прошел форум муниципальных образований Тверской области "Верхневолжье, устремлённое в будущее". В его работе приняли участие спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, губернатор региона, председатель законодательного собрания области Сергей Голубев, представители всех муниципальных образований региона, лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций, — всего свыше 3,5 тысячи делегатов.

Другие новости региона читайте здесь >>