Лоза призвал власти обратить внимание на проблему бездомных собак

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза считает, что российские власти, в частности специальные службы, отвечающие за отлов бездомных собак, должны обеспечивать безопасность граждан на улицах, в противном случае людям придется защищать себя неприемлемыми, по его мнению, методами.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Позднее Лоза рассказал, что от нападения собак погиб молодой человек его племянницы.

"Дело возбуждено. Есть же специальные люди, которые должны отвечать за то, чтобы не было бродячих собак на улице. Если никто не отвечает, нам что, самим защищаться? Пойдемте все оружие покупать тогда, все вооружимся – и что это будет за общество?" — сказал Лоза.

Музыкант отметил, что вопиющий случай произошел "не в какой-то глухомани", а в ближайшем Подмосковье, "где вокруг одни элитные поселки".

Как уточнили в ГСУ, тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района, в местную больницу поступила женщина с аналогичными ранами. По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли мужчину, уже удалось поймать.