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Общество

Лоза призвал власти обратить внимание на проблему бездомных собак

15:1013.03.2018
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкБездомные псы. АрхивБездомные псы. Архив
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза считает, что российские власти, в частности специальные службы, отвечающие за отлов бездомных собак, должны обеспечивать безопасность граждан на улицах, в противном случае людям придется защищать себя неприемлемыми, по его мнению, методами.

Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лоза рассказал о молодом человеке, которого загрызли собаки в Подмосковье
Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Позднее Лоза рассказал, что от нападения собак погиб молодой человек его племянницы.

"Дело возбуждено. Есть же специальные люди, которые должны отвечать за то, чтобы не было бродячих собак на улице. Если никто не отвечает, нам что, самим защищаться? Пойдемте все оружие покупать тогда, все вооружимся – и что это будет за общество?" — сказал Лоза.

Музыкант отметил, что вопиющий случай произошел "не в какой-то глухомани", а в ближайшем Подмосковье, "где вокруг одни элитные поселки".

Как уточнили в ГСУ, тело мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, было обнаружено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района, в местную больницу поступила женщина с аналогичными ранами. По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли мужчину, уже удалось поймать.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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lyteanes1
На самом деле проблема одна: импотенция власти! Импотенция - это когда орган, вроде, как есть, но не работает так, как надо...
15:44
13.03.2018
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sergey_efremov
Тут надо обратить внимание на Ст. 293 УК РФ "Халатность" как минимум. Погиб человек, автоматом должно возбуждаться уголовное дело и сразу возникает море вопросов к Прокуратуре, МВД и, ращумеется, к местным властям.
Олин человек погиб, второй покалечен, а отвечать кто будет?
Сразу попутный вопрос, а не являются ли защитники диких собак и адепты стерилизации бродячих животных за казенный счет врагами народа, расхищающими гос.средства и сокращающими население РФ?
Это что, первый случай что-ли??? И что? Где меры, "где посадки?" (с) Гарант Конституции
15:20
13.03.2018
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