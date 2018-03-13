"Аэрофлот" хочет привлечь к уголовной ответственности двух пассажирок

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за нападение на сотрудников авиакомпании, говорится в сообщении перевозчика.

"Аэрофлот" намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту "Шереметьево". В обоих случаях деструктивные действия последовали после опоздания на посадку", — говорится в сообщении.

Так, 5 марта пассажирка рейса Москва — Вильнюс Шенгелия пришла на посадку уже после ее завершения. Получив законный отказ в посадке на борт, она высказывалась в резкой форме, после чего сорвала с форменной одежды сотрудницы "Аэрофлота" пропуск и ударила ее по голове. К месту происшествия были вызваны сотрудники полиции. На данный момент линейное управление МВД России в аэропорту "Шереметьево" проводит проверку по факту данного инцидента.

Кроме того, 8 марта пассажирка рейса Москва — Мюнхен Кочеткова явилась на посадку также с опозданием.

"После того как сотрудница авиакомпании отказала госпоже Кочетковой в посадке на борт и разъяснила порядок действий в сложившейся ситуации, пассажирка нанесла ей тяжелые удары телефоном по лицу, шее и голове. Особенно неприятную окраску этому инциденту придает то, что он произошел в день, когда все женщины мира отмечают свой праздник", — отмечает компания.

У пострадавшей были диагностированы ушибы мягких тканей головы и лица. Линейное управление МВД России в аэропорту "Шереметьево" рассматривает вопрос о привлечении пассажирки к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

"Аэрофлот" подчеркивает намерение последовательно вести борьбу с любыми случаями ненадлежащего поведения пассажиров по отношению к работникам авиакомпании, в том числе путем привлечения к уголовной ответственности. Также "Аэрофлот" напоминает, что с июня 2018 года авиакомпании получат право включать нарушителей в "черные списки" и в дальнейшем отказывать им в заключении договора перевозки. Если бы эта норма уже вступила в силу, эти пассажиры, несомненно, были бы внесены в "черный список", — поясняет "Аэрофлот".