Прокуратура Московской области проверит полигон "Ядрово"

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Природоохранная прокуратура Подмосковья вновь ведет проверку в связи с заявлениями в СМИ о выбросах загрязняющих веществ на полигоне Ядрово в Московской области, пока данных об опасном их превышении нет, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин.
Он отметил, что результаты проверки будут представлены позже, в том числе и Общественной палате.
По его словам, в сентябре на полигоне "Ядрово" прокуроры вскрыли ряд нарушений, в том числе связанных с отсутствием документации, ограждений. Выявленные тогда нарушения были зафиксированы и устранены, уточнил Надыршин.
Министр экологии Подмосковья Александр Коган ранее сообщил журналистам, что негативные последствия деятельности полигона "Ядрово" в Волоколамском районе будут ликвидированы до 15 июня 2018 года.
Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона "Ядрово". В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.