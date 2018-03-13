Прокуратура Московской области проверит полигон "Ядрово"

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Природоохранная прокуратура Подмосковья вновь ведет проверку в связи с заявлениями в СМИ о выбросах загрязняющих веществ на полигоне Ядрово в Московской области, пока данных об опасном их превышении нет, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин.

"В настоящее время в связи с распространившимися в СМИ заявлениями о превышении уровня загрязняющих веществ почвы и в атмосферном воздухе межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области организована комплексная проверка полигона… Хочу успокоить население: те данные, которые у нас сейчас имеются, говорят о том, что превышения, которые считаются опасным для здоровья и жизни населения, в том числе прилегающих населенных пунктов, городов и сел, не имеется", — сказал Надыршин на форуме "Надзор в экологической сфере".

Он отметил, что результаты проверки будут представлены позже, в том числе и Общественной палате.

По его словам, в сентябре на полигоне "Ядрово" прокуроры вскрыли ряд нарушений, в том числе связанных с отсутствием документации, ограждений. Выявленные тогда нарушения были зафиксированы и устранены, уточнил Надыршин.

Министр экологии Подмосковья Александр Коган ранее сообщил журналистам, что негативные последствия деятельности полигона "Ядрово" в Волоколамском районе будут ликвидированы до 15 июня 2018 года.

На прошлой неделе глава Волоколамского района Подмосковья утвердил "дорожную карту" работ по полигону. Согласно карте, до 20 марта на нем должны быть установлены камеры для мониторинга числа машин, а с 16 марта по 8 июня должны быть проведены работы по дегазации.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона "Ядрово". В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.