В Генпрокуратуре рассказали о сокращении численности бурых медведей

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Число бурых медведей в РФ сократилось с 2015 года с 225 тысяч до 143 тысяч особей, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Генпрокуратуры РФ Георгий Авагумян.

"Официальная численность бурого медведя по стране в 2015 году составляла 225 тысяч особей, а в Год экологии в 2017 году – 143 тысяч. По инициативе начальника Главка нами подготовлена информация в правительство Российской Федерации", — сказал Авагумян на форуме "Надзор в экологической сфере".

По его словам, в Сибири и на Дальнем Востоке продолжается незаконная добыча, в том числе недавно в Приморском крае была задержана крупнейшая контрабандная партия медвежьих лап. "По нашему поручению Амурская бассейновая прокуратура и прокуратура Приморского края проводят проверку", — сказал Авагумян.