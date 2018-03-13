Собянин поручил выплатить помощь участникам катастрофы Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в размере от 3 до 10 тысяч рублей, передаёт корреспондент РИА Новости.

Согласно материалам, предоставленным мэрией к заседанию президиума московского правительства, единовременную выплату получат 15,8 тысяч москвичей — участников ликвидации аварии на ЧАЭС, пострадавших от неё и других радиационных аварий и катастроф. Выплаты традиционно приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв аварий и катастроф, отмечаемому 26 апреля.

Как уточняется, свыше 12,5 тысяч граждан-получателей — инвалиды вследствие перенесённых катастроф, получившие или перенёсшие лучевую болезнь и другие заболевания; граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий радиационных катастроф, ветераны подразделений особого риска. Свыше 2,2 тысяч получателей выплаты — граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны отселения, выехавшие добровольно из указанных зон, а также члены семей умерших инвалидов или погибших (умерших) участников ликвидации последствий радиационных катастроф. Кроме того, 997 человек — граждане, ранее проживавшие в насланных пунктах, подвергшимся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк", сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Размер единовременной выплаты составляет от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

