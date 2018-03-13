Онищенко не поддержал идею запретить трансгендерам менять пол в паспорте

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Смена пола в России не носит массовый характер, а действующего российского законодательства достаточно для регулирования этой сферы, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее RT сообщил, что в России предлагают законодательно запретить трансгендерам менять пол в паспорте и других официальных документах. Как отмечается, соответствующая инициатива содержится в проекте резолюции Съезда родителей России. Саму резолюцию планируется направить в течение ближайших двух недель в администрацию президента и профильные ведомства.

"Вопрос (смены пола — ред.) решается очень корректно, с учетом сохранения психологического статуса человека, поэтому не надо сейчас никаких решений принимать — они есть. Дается медицинское заключение, человек идет в соответствующие органы… Раньше решались эти вопросы и продолжают решаться. Это не массовое явление, поэтому пока мы обходимся этими мерами. Я не вижу причины принимать какие-то дополнительные законы", — заявил Онищенко РИА Новости.