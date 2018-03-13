В России создадут единый реестр проблем соблюдения прав заключенных

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Правозащитники намерены создать единый реестр проблем соблюдения прав человека в местах принудительного содержания в РФ, предложив пути их решения, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского движения "За реальные дела" Антон Цветков.

По его словам, единый реестр таких проблем будет составлен и обнародован уже в ближайшее время.

"В настоящее время нами достигнута принципиальная договоренность с правозащитниками о создании такого реестра, работа уже началась. Многие проблемы мы обсуждаем между собой и с ведомствами из года в год, что-то исправляется, что-то остаётся на уровне разговоров. Важно повысить эффективность и систематизировать работу по защите прав граждан в местах принудительного содержания", — сказал Цветков.

По его словам, реестр будет содержать три раздела — описание проблемы, предлагаемые пути ее решения и что сделано правозащитным сообществом для исправления ситуации. "Наша задача не просто обозначать проблемы, а предлагать пути их решения и добиваться реализации", — отметил Цветков.

Он подчеркнул, что в процессе создания реестра проблем и их решений будет осуществляться плотное взаимодействие с Генпрокуратурой, ФСИН, МВД и Минюстом. По мнению Цветкова, руководство ведомств также заинтересованно в решении этих проблем и в целом усилении работы по соблюдению прав граждан. Кроме того, при составлении этого реестра движение "За реальные дела" намерено взаимодействовать с уполномоченным по правам человека в РФ, Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палатой РФ и региональными ОНК.

Председатель комиссии СПЧ при президенте РФ по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин в свою очередь заявил, что комиссия принимает активное участие в создание этого реестра. Он считает, что инициатива поможет последовательно решать проблемы, а не просто их констатировать.