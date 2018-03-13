В Югре заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась ниже эпидпорога

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мар — РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с середины февраля, когда была объявлена эпидемия, фиксируется на уровне ниже эпидпорога, сообщает во вторник региональное управление Роспотребнадзора.

Впервые с начала сезона ОРВИ и гриппа превышение эпидемического порога заболеваемости в Югре было зафиксировано в середине февраля, продержавшись на этой отметке три недели.

"За прошедшую десятую неделю 2018 года (с 5 по 11 марта) заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 698,53 на 100 тысяч населения, что на 18,3% ниже эпидемического порога и ниже показателя прошлой недели на 23%", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, на долю детей до 17 лет приходится основное количество больных – примерно 72% всех заболевших.

Согласно лабораторному анализу биоматериала больных, наибольшую долю положительных находок составляет вирус гриппа серотипа B, подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, в сообщении отмечается, что за минувшую неделю в Югре на дистанционную форму обучения были переведены учащиеся 58 школ, что составляет 17% от общего количества общеобразовательных учреждений. Полностью были закрыты школы в городах Нижневартовск, Мегион и Югорск.