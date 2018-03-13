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Общество

Пермская школа защитит в суде испорченную в соцсетях репутацию

03:1813.03.2018
01420
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете. Архивное фотоПреподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ПЕРМЬ, 13 мар — РИА Новости. Руководство вечерней школы №16 города Перми пытается оспорить в суде распространенную о ней негативную информацию, опубликованную бывшим учеником учреждения в одном из пабликов в социальной сети "Вконтакте", сообщили РИА Новости в департаменте образования городской администрации.

Пустой школьный класс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Сообщение о вечерней школе №16 было опубликовано в группе "Подслушано. Гайва/Пермь" в социальной сети "Вконтакте" в конце декабря прошлого года. В анонимной публикации, размещенной администратором паблика Алексеем Цепелевым, сообщалось, что в образовательном учреждении во время новогоднего праздника из окна второго этажа выпрыгнула ученица, "будучи в состоянии алкогольного опьянения". В дополнение к рассказу о случившемся автор публикации написал, что учителя этой школы "ведут себя неподобающим образом, в столовой полная антисанитария, в туалете полнейший бардак, детей заставляют мыть классы".

В январе правоохранительные органы и прокуратура Орджоникидзевского района организовали в учреждении дополнительные проверки, однако никаких нарушений они не выявили.

Социальный конфликт

Позже выяснилось, что автором публикации является сам администратор сообщества — ранее отчисленный из этой школы Цепелев. Для опровержения ложной, по мнению педагогов учебного заведения, информации администрация учреждения решила подать иск в Орджоникидзевский районный суд на бывшего ученика.

Класс в школе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Руководство вечерней школы №16 обратилось в районный суд с иском о защите чести и деловой репутации. Иск подан на Алексея Цепелева, администратора группы "Подслушано. Гайва/Пермь" vk.com. В публичном высказывании бывшего ученика школы перечислены факты, которые руководство школы намерено оспорить", — сообщили агентству в департаменте образования.

В своем исковом заявлении администрация школы требует от Цепелева опровержения опубликованной информации и удаления портящего репутацию сообщения, а также настаивает на взыскании с ответчика 16 тысяч рублей, которые были затрачены на услуги адвоката и оплату госпошлины.

Сам Цепелев пояснили агентству, что к нему лично никто из руководства школы не обращался с просьбой удалить негативную информацию.

"Если бы мне написали, я бы удалил, и мы мирно разошлись", — заверил администратор паблика.

По словам ответчика, до отчисления из школы у него с директором учреждения были неоднократные конфликты. Причины, по которой ему было отказано в обучении, он не знает. "Меня не любили, не знаю почему. Возможно, из-за того, что я всегда за правду", — предположил бывший ученик.

Пустой школьный класс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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В ответ на это в департаменте образования агентству сообщили, что двадцатилетний Цепелев самостоятельно принял решение о прекращении образовательного процесса.

В целях воспитания

По мнению нанятого школой адвоката Владимира Куралина, администрация учебного заведения пошла навстречу бывшему ученику и не стала требовать заведения уголовного дела по статье 129 УК РФ ("Клевета"), а приняла решение добиться опровержения информации в гражданско-правовом поле.

"Целью школы является воспитательный, а не карательный процесс", — прокомментировал Куралин.

Адвокат также подчеркнул, что ни одна из проведенных в школе проверок (плановых и дополнительных) не подтвердила фактов, изложенных Цепелевым в своей публикации. Куралин допустил заключение мирового соглашения между сторонами в случае добровольного выполнения всех исковых требований ответчиком.

Ребенок. Архивное фото
© Fotolia / katya_naumova
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"Мы к этому готовы. Мы не находимся с ним в острых отношениях, не пытаемся принизить его судебной процедурой, а просто пытаемся добиться опровержения", — добавил адвокат.

При этом в городском департаменте образования уверены, что в сложившейся ситуации справедливое решение может быть вынесено лишь "путем публичного судебного разбирательства".

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