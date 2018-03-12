МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников комплекса городского хозяйства с профессиональным праздником — Днем жилищно-коммунального работника.

Выступая на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце в понедельник, Собянин зачитал поздравление президента России Владимира Путина. "Зная ваше значение и оценивая вашу работу, вас сегодня поздравляет президент РФ Владимир Путин. Он направил в ваш адрес приветственные слова", — обратился мэр к лучшим работникам столичного ЖКХ.

Собянин со сцены зачитал поздравление Путина.

"Наша столица с каждым годом хорошеет, становится уютнее, удобнее для работы, отдыха, спорта. Здесь успешно реализуют крупные проекты в сфере модернизации коммунально-инженерной инфраструктуры, развития дорожного хозяйства, создания современного, благоустроенного общественного пространства. Отрадно, что передовой опыт столицы по внедрению инновационных технологий в ЖКХ перенимают другие российские регионы", — говорится в тексте.

Мэр поблагодарил президента за высокую оценку предприятий коммунального хозяйства города, а затем сам отметил заслуги крупнейших городских инженерных и энергетических компаний.

"Мосводоканал" — крупнейшая система водоснабжения, ни в одном городе нет такой системы — ни по мощности, ни по качеству. "Мосэнерго" вырабатывает тепла больше, чем любая другая система мира, аналогов не существует — ни по объемам теплоснабжения, ни по тепловым сетям", — заявил Собянин.

По его словам, работники электросетевых компаний Москвы создали такую систему надежного и быстрого подключения, которая стала образцом для всех регионов и городов России.

"Системы "Мосгаз", "Москоллектор", "Гормост", целый ряд других организаций — действительно, одни из крупнейших в мире. В любую погоду, в любых условиях они создают качественное обслуживание городской среды, обеспечивая жизнедеятельность нашего города", — подчеркнул мэр.

Он отдельно поблагодарил работников московского ЖКХ за труд в аномальных погодных условиях нынешних зимы и весны.

"Я хочу поблагодарить вас за то, что вы в самых сложных погодных условиях обеспечили нормальную жизнедеятельность нашего города", — обратился мэр к работникам ЖКХ.

Собянин также вручил дипломы лауреатов звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Москвы" десяти работникам городских предприятий, в том числе "Автомобильные дороги", "Мосводосток", МОЭК, "Мосгаз", "Мосводоканал" и МОЭСК.