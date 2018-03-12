В Воронежской области около 700 избирательных участков оснастили камерами

ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Около 700 избирательных участков в Воронежской области оборудованы видеокамерами к предстоящим выборам президента РФ, сообщило в понедельник правительство региона.

Вопросы подготовки Воронежской области к выборам 18 марта обсуждались в понедельник на оперативном совещании правительства региона. Как рассказал председатель областной избирательной комиссии Сергей Канищев, число избирателей на территории региона, по состоянию на 1 января 2018 года, составляло 1 866 410 человек. После уточнения списков избирателей эта цифра составляет на данный момент 1 853 198 человек, то есть более чем на 13 тысяч меньше, чем было на начало года. В области работают 39 территориальных избирательных комиссий, 1717 участковых избирательных комиссий.

"Видеонаблюдение будет осуществляться в помещениях для голосования 673 избирательных участков, а также во всех 39 территориальных избирательных комиссиях. На настоящий момент монтаж видеокамер завершен", — говорится в сообщении.

Комплексами обработки избирательных бюллетеней нового поколения КОИБ-2017 будут оборудованы, по данным облправительства, 209 помещений для голосования в Воронеже.

Как отмечают областные власти, на 731 избирательном участке есть условия для маломобильных избирателей.

"При этом помещения для голосования 493 избирательных участков размещены в зданиях, оборудованных пандусами, 1527 помещений для голосования из 1717 размещены на первых этажах зданий", — информирует областное правительство.

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