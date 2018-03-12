Трассу "Таврида" в Крыму обеспечат качественной сотовой связью

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Строящаяся в Крыму автотрасса "Таврида" будет обеспечена качественной связью, сообщил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

"Огромное количество базовых станций построим в этом году. В рамках строительства Крымского моста и новой автодороги, являющейся логичным его продолжением, там предстоит решить все эти задачи. Инвестиции продолжаются, средства вкладываются", — сказал Никифоров в эфире радиостанции "Крым" в понедельник.

По его словам, инвестиции в качественную связь на территории Крыма будут продолжаться.

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, откуда будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час. Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 163 миллиардов рублей.