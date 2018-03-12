В Подмосковье рассказали о решении проблемы бездомных животных

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Почти 125 миллионов рублей выделят в 2018 году в Подмосковье на решение проблемы бездомных животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы.

В областном парламенте отметили, что обязанность по отлову и содержанию бродячих животных лежит на муниципальных властях.

"На 2018 год заложено также почти 125 миллионов рублей. Теперь важно услышать муниципалитеты и понять, что мы должны сделать, чтобы повысить исполнение закона. В результате диалога прояснились некоторые моменты, на которые следует обратить внимание", — отметил член комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергея Двойных, которого цитирует пресс-служба.

Двойных отметил, что муниципалитеты выступили за сокращение срока передержки животных, сейчас он составляет 38 дней. По словам депутата, готовятся изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, после чего этот срок составит 28 дней. Уже расширен список лиц, имеющих право заниматься отловом животных.

По словам Двойных, проблема обращения с безнадзорными животными до сих пор является актуальной для многих городов Подмосковья. В 2017 году на эти цели было заложено почти 125 миллионов рублей, при этом было освоено около половины этих средств.

"Из 68 муниципальных образований только 36 реализовали возможность и заключили договоры на выделение субвенций в 2017 году", — отметил депутат, добавив, что некоторые муниципалитеты не предоставили пакет документов на перечисление субвенций, а более 20 муниципальных образований вообще не заключили соглашения.

Как подчеркнул Двойных, необходимо вводить современные инструменты и механизмы, уже использующиеся в различных странах мира.

"Речь идет о единой электронной базе (реестре) отловленных собак, решение о создании которой уже принято. В базе будет содержаться информация о дате стерилизации, вакцинации, привязки к местности, фотографии и тому подобное. При этом всех пойманных животных надо будет чипировать. Это большой дополнительный объем работы, но именно в данном направлении следует развиваться… Мы можем долго не обращать внимания на бродячих животных в наших городах, но когда приходят новости о несчастных случаях, наподобие трагедии, произошедшей в Истре, многие из которых мы могли бы избежать, приходит и понимание необходимости этой работы. Поэтому вопрос будет и далее оставаться под контролем нашего комитета", — сказал Двойных.

По данным Мособлдумы, в 2017 году отловлено более 4 тысяч особей. Все животные идентифицированы, вакцинированы и стерилизованы. Эвтаназии подвергнуты не более 10% животных, что соответствует требованиям, установленным нормативными правовыми документами.