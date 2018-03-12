В Белгороде сноубордист едва не сорвался с обрыва

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором сноубордист при спуске с горы едва не сорвался с обрыва. Ролик, снятый на камеру на голове молодого человека, опубликован на YouTube.

Инцидент произошел в Белгороде во время катания на меловых горах неподалеку от авторынка. Сноубордист не заметил обрыв и начал спуск прямо в его направлении. В последний момент он ухватился за выступ на краю и смог выбраться.

Открепив сноуборд, молодой человек сбросил его с обрыва, высота которого, по его словам, составляла около 12-15 метров. Потом он спустился вниз, чтобы подобрать доску.

По словам сноубордиста, его друг поехал правее, из-за чего не заметил обрыв, сам же автор видео поехал напрямую и "в итоге каким-то чудом остановился на самом обрезе, в последний момент увидев, что гора резко закончилась".