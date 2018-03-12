МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что стране вряд ли понадобится разведывательная служба, если не будет хлеба.
В Краснодаре в понедельник проходит Всероссийский форум сельхозпроизводителей, на котором выступил Путин. Модератор панельной сессии с участием президента, тележурналист Сергей Брилев, предваряя выступления других участников сессии, напомнил Путину, что последний разговор у них был об истории нелегальной разведки.
"Зачем нам разведка, если хлеба не будет", — пошутил на это Путин.
"Хлеб есть — можно и разведкой позаниматься", — продолжил президент.