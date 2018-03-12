Если у России не будет хлеба, то разведка ей не понадобится, пошутил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре. 12 марта 2018

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что стране вряд ли понадобится разведывательная служба, если не будет хлеба.

В Краснодаре в понедельник проходит Всероссийский форум сельхозпроизводителей, на котором выступил Путин. Модератор панельной сессии с участием президента, тележурналист Сергей Брилев, предваряя выступления других участников сессии, напомнил Путину, что последний разговор у них был об истории нелегальной разведки.

"Зачем нам разведка, если хлеба не будет", — пошутил на это Путин.

"Хлеб есть — можно и разведкой позаниматься", — продолжил президент.