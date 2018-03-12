Путин заявил о полном самообеспечении России продовольствием

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня Россия полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольствия", — сказал Путин на форуме сельхозпроизводителей.

Он отметил, что еще в 2000 году "в голову не могло прийти", как вырастет российское агропроизводство. По словам главы государства, урожай зерновых, по уточненным данным, в прошлом году составил 135,4 миллиона тонн. "Это, конечно, удивительный результат. И это ровно в два раза больше, чем в 2000 году, а я прекрасно помню этот 2000 год, 65,4 миллиона тонн, помню, как радовался, что нам в принципе хватает закрыть свои потребности", — сказал президент.

Путин добавил, что по сравнению с 2000 годом сбор сахарной свёклы и подсолнечника в 2017 году вырос в три раза, сои и рапса — в 10 раз.