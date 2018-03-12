Подмосковные продавцы цветов заработали за 8 марта 430 миллионов рублей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 430 миллионов рублей потратили жители Подмосковья на цветы к 8 марта, сообщила пресс-служба регионального министерства потребительского рынка и услуг региона.

"В этом году жители области потратили не менее 431 миллионов рублей на цветочную продукцию – это на 100 миллионов больше чем в прошлом году. В прошлом году эта цифра составила порядка 310 миллионов рублей", — сообщил глава ведомства Владимир Посаженников, которого цитирует пресс-служба.

По данным министерства, в преддверии праздника продажи цветов в Подмосковье выросли в среднем на 70%. Самыми популярными стали розы, тюльпаны, ирисы и мимозы, в том числе в букетах с другими цветами.