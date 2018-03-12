Россияне смогут оценивать качество медицинской помощи на портале госуслуг

ГОРКИ, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил постановление правительства, направленное на создание механизма оценки качества услуг медицинских организаций на портале госуслуг.

На совещании с вице-премьерами глава правительства напомнил, что с 1 марта 2017 года на сайте государственных услуг работает личный кабинет "мое здоровье", где можно записаться на прием к врачу, получить информацию о прикреплении к медицинскому учреждению.

"С 1 апреля этого года те, кто через кабинет записался к врачу, смогут в свою очередь оценивать, как организована работа в поликлиниках. Это, собственно, и есть механизм двусторонней связи", — отметил председатель правительства.

По его словам, такие оценки должны стать в значительной степени руководством к действию для медицинских организаций.

Он добавил, что данный сервис будет действовать до конца 2018 года в качестве эксперимента в рамках одного из приоритетных проектов, после чего он может быть запущен на постоянной основе.