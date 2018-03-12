Сменить страховую медицинскую организацию можно будет через МФЦ

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минздрав России подготовил проект приказа "Об утверждении правил обязательного медицинского страхования", согласно которому в МФЦ российские граждане смогут написать заявление о смене страховой медицинской организации, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"В правила ОМС вносятся изменения, призванные обеспечить организацию в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по приему заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации, направление этих заявлений и прилагаемых к ним документов в страховые медицинские организации и выдачу оформленных страховыми медицинскими организациями полисов обязательного медицинского страхования либо временных свидетельств (на основании договоров, заключенных многофункциональным центром со страховыми медицинскими организациями)", — говорится в сообщении.