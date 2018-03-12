Медведев утвердил правила конкурса проектов комфортной городской среды

ГОРКИ, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства по конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, победители которого в 2018 году получат 5 миллиардов рублей.
Он отметил, что по результатам конкурса победители получат денежные призы на реализацию своих проектов.
"Такие правила предоставления победителям господдержки я утвердил. Это постановление правительства, в целом мы планируем направить на премии около 5 миллиардов рублей, причем из резервов правительства", — подчеркнул премьер.