Медведев утвердил правила конкурса проектов комфортной городской среды

ГОРКИ, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства по конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, победители которого в 2018 году получат 5 миллиардов рублей.

"Первое постановление правительства касается Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который мы проводим в этом году. Участие принимают малые города — до 100 тысяч жителей, исторические поселения. Важно, чтобы в этих городах было жить и комфортно, и удобно, а не просто чтобы они имели славную историю. Поэтому при создании проектов для конкурса власти должны будут привлекать местных жителей", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что по результатам конкурса победители получат денежные призы на реализацию своих проектов.

"Такие правила предоставления победителям господдержки я утвердил. Это постановление правительства, в целом мы планируем направить на премии около 5 миллиардов рублей, причем из резервов правительства", — подчеркнул премьер.