В Минкомсвязи объяснили двоякое изображение Крыма на картах Google

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров назвал двойной игрой определение принадлежности Крыма как российской или украинской территории американской компанией Google и призвал не обращать на это внимания.

Никифоров в понедельник находится в Крыму, где встретился с главой республики Сергеем Аксеновым и анонсировал развитие сети базовых станций на полуострове. На пресс-конференции в Симферополе журналисты рассказали министру о том, что некоторые интернет ресурсы определяют украинскую юридическую принадлежность Крыма, а крымские провайдеры определяются как украинские. В этой связи пользователям часто предлагается украинская реклама товаров и услуг в сети.

"Это известная история. Она связана с той же работой системы карт американской компании Google, которая в понятной ситуации с Крымом, которая у нас с вами не вызывает сомнений с точки зрения его юридической принадлежности… тем не менее они, работая в том числе на территории Украины, вынуждены вести двойную игру. Если вы посмотрите на территорию Крыма оттуда (с Украины) – то увидите одну картину. Если посмотрите отсюда – то увидите другую картину. Не обращайте на это внимания", — сказал Никифоров.

Министр отметил, что вопрос определения провайдеров Крыма как украинских юридических лиц требует решения.

"Надо посмотреть, может быть, всем операторам зарегистрировать так называемые новые автономные системы, может быть такой подход позволит исправить эту ситуацию", — сказал он.

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