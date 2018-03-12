В Минкомсвязи объяснили двоякое изображение Крыма на картах Google

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров назвал двойной игрой определение принадлежности Крыма как российской или украинской территории американской компанией Google и призвал не обращать на это внимания.
"Это известная история. Она связана с той же работой системы карт американской компании Google, которая в понятной ситуации с Крымом, которая у нас с вами не вызывает сомнений с точки зрения его юридической принадлежности… тем не менее они, работая в том числе на территории Украины, вынуждены вести двойную игру. Если вы посмотрите на территорию Крыма оттуда (с Украины) – то увидите одну картину. Если посмотрите отсюда – то увидите другую картину. Не обращайте на это внимания", — сказал Никифоров.
"Надо посмотреть, может быть, всем операторам зарегистрировать так называемые новые автономные системы, может быть такой подход позволит исправить эту ситуацию", — сказал он.
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