Куйвашев проведет собеседование с кандидатами на пост главы лесопарка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник проведет собеседование с кандидатами на пост директора Шарташского лесопарка, которое станет заключительным этапом открытого конкурса на замещение руководящей должности, сообщает в понедельник департамент информационной политики главы региона.

О проведении открытого конкурса на пост руководителя учреждения Куйвашев объявил в начале января в рамках выполнения поручения президента РФ о повышении конкурентности в кадровой политике. На базе Шарташского лесного парка сегодня создается рекреационно-оздоровительный кластер. В нем будет создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Ранее соискатели прошли тестирование, а затем защищали презентации своего видения создания рекреационно-оздоровительного кластера и повышения уровня экологической культуры жителей.

"Экспертная комиссия, оценивая презентации, учитывала их актуальность, наличие предложений по использованию и обустройству особо охраняемой природной территории, социальную направленность этих предложений", – говорится в сообщении.

По результатам двух первых этапов трое соискателей набрали более 15 баллов. По итогам работы экспертной комиссии к собеседованию, с учетом представленных кандидатами документов и их профилей управленческих компетенций, рекомендованы двое – Леонид Гункевич и Артур Зиганшин.

Впервые в Свердловской области практика открытого отбора была применена при назначении министра инвестиций и развития, а также главы министерства экономики и территориального развития. В результате инициированных Куйвашевым в рамках выполнения поручения президента РФ открытых конкурсных процедур на эти посты были назначены Виктория Казакова и Александр Ковальчик, уточняет департамент.