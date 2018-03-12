МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает доклады о ситуации с мусорным полигоном в Волоколамске, руководство регионов работает, чтобы разобраться с проблемой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент достаточно регулярно получает доклады и от руководства Москвы, и от руководства Московской области по этой весьма, скажем так, застарелой проблеме. В данном случае руководство упомянутых субъектов — то есть Москвы и Московской области — в регулярном режиме работает над тем, чтобы решить эту сложнейшую проблему. Какого-то сиюминутного эффекта, безусловно, здесь быть не может, но эта работа ведется, и о ней регулярно докладывается главе государства",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли президент реагировать на ситуацию со свалкой в подмосковном Волоколамске, как ранее на историю с полигоном "Кучино".

Как сообщалось, глава Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию на полигоне "Ядрово". Как отметил подмосковный министр экологии и природопользования Александр Коган, в настоящее время форсируются мероприятия по созданию новой рабочей карты полигона. По ранее существовавшему проекту она должна была появиться в 2019 году, однако по многочисленным обращениям жителей Волоколамского района решено открыть новую карту в течение двух недель. Старая карта закрывается, через две недели начнутся работы по монтажу системы дегазации: в теле полигона пробурят скважины и выведут свалочные газы на высокотемпературный факел. В дальнейшем земли свалки накроют пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи.

В ходе прямой линии 15 июня 2017 года к президенту России Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Во исполнение поручения президента власти Московской области решили незамедлительно закрыть "Кучино". Губернатор поручил выделить средства на его рекультивацию в 2018–2019 годах.