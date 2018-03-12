МВД планирует продлить госпрограмму защиты свидетелей

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. МВД России намерено продлить федеральную государственную программу по защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства до 2023 года, на неё планируется потратить около 1,12 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства.

По данным МВД, ежегодно в рамках расследования уголовных дел более 10 миллионов человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей по уголовным делам. Нередко преступники насильно пытаются заставить их изменить свои показания, что приводит к отказу участвовать в уголовном процессе, отмечают в министерстве. Для защиты потерпевших и свидетелей существует госпрограмма, действие которой заканчивается в 2018 году. МВД готовит проект постановления правительства РФ, чтобы с 2019 году действие программы продолжилось в течение следующего пятилетнего срока, до 2023 года.

"В проекте Госпрограммы предусмотрен объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета на 2019 – 2023 годы в сумме 1 миллиарда 119 миллионов 309,8 тысяч рублей", — рассказали в ведомстве.

Также в МВД сообщили, что за период 2014-2017 годов ежегодно в среднем до 3,9 тысяч человек находились под защитой программы. Почти 33 тысячи раз применялись какие-либо меры безопасности, среди которых личная охрана и охрана дома, выдача спецсредств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности.

"Принятие проекта постановления не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений участников Госпрограммы, а также выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", — отметили в пресс-центре.

Как сообщили в МВД, проект постановления скоро будет вынесен на общественное обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов.