Финалист конкурса "Лидеры России" займется развитием зондирования Земли

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Финалист Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Павел Суховаров, наставник которого – гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров, приступает к работе в должности замгенерального директора по стратегии и развития бизнеса оператора услуг по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ) "ТЕРРА ТЕХ", говорится в сообщении госкорпорации.

"Он будет курировать и направление коммерциализации результатов космической деятельности. "ТЕРРА ТЕХ – это первый коммерческий оператор услуг ДЗЗ, который мы создали. Уверен, что опыт работы Павла Суховарова в B2C окажется здесь полезным. Я, со своей стороны, обязательно, буду помогать", — отметил в этой связи Игорь Комаров.

АО "ТЕРРА ТЕХ" (TERRA TECH) — дочерняя компания АО "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос").

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения, часть созданной по инициативе президента России системы эффективно работающих социальных лифтов. Финалисты получают возможность устроиться на работу в ведущие отечественные компании и различные государственные органы. Наставники участников конкурса – топ-менеджеры крупнейших российских компаний и выдающиеся государственные деятели.

Павлу Суховарову 33 года. В 2001 году окончил Саратовский государственный социально – экономический университет по специальности "Служба персонала и кадровое консультирование". С 2003 по 2012 годы проходил различные курсы повышения квалификации в области маркетинга. Работать начал в 2005 году в должности начальника отдела маркетинга сети аптек "Доктор Столетов". С 2012 года работает в компании МТС (от начальника отдела по работе с клиентами до директора дивизиона "Спутниковое ТВ").