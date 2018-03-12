Власти прогнозируют увеличение средней продолжительности жизни москвичей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в Москве, по оценка мэрии, возрастёт до 78 лет уже к маю, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

"В Москве сегодня, к сожалению, уже 25 процентов населения — это люди нетрудоспособного возраста, и эта тенденция будет продолжаться. В Москве сегодня проживают 3 миллиона пенсионеров, но при этом продолжительность жизни так же растёт — сегодня она составляет 77 лет. Мы ожидаем продолжительность жизни к маю месяца в возрасте 78 лет", — сказал Петросян на международном форуме "Активное долголетие Москвы — 2018".

Ранее в Москве запустили первый в России масштабный проект по организации активного досуга пенсионеров в пилотном режиме, с 1 марта столичные центры социального обслуживания начали приём заявок граждан, желающих попасть в группы для занятий.

Как ранее заявляли в мэрии, за последние 7 лет средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на 3 года и превысила уже 77 лет. Сегодня в столице проживает свыше 3 миллионов жителей, перешагнувших пенсионный рубеж, из них 600 тысяч человек достигли 100-летнего возраста.

Занятия в рамках проекта будут проходить в группах один или два раза в неделю. Для пенсионеров будут организованы бесплатные спортивные, досуговые, оздоровительные, образовательные, культурные мероприятия, не требующие специальной подготовки. Участниками проекта могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний (участие в некоторых программах может быть ограниченным в зависимости от состояния здоровья). Как поясняют на портале мэрии, организаторами и заказчиками будут территориальные центры социального обслуживания. Предполагается, что участниками проекта станут столичные образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки, которые подготовят свои предложения и пройдут квалификационный отбор. Такие площадки планируют открыть в каждом районе Москвы.