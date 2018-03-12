В МВД рассказали о веществах, которые могут попасть под запрет в России

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Более 30 новых веществ, уже запрещенных в иностранных государствах, могут попасть под меры государственного контроля в России, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ Кирилл Смуров.

"Нам известно еще о 35 новых веществах, запрещенных на территории иностранных государств, которые на сегодняшний день изучаются на предмет возможного установления мер контроля", — сказал Смуров.

По его словам, в 2017 году тремя постановлениями правительства РФ был установлен контроль за оборотом 32 наркотических и психотропных веществ, в 11 случаях был запрещен оборот всех их производных.

"В настоящее время подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации по установлению контроля в отношении 30 новых психоактивных веществ – это различные психостимуляторы, синтетические каннабиноиды, барбитураты и вещества других групп", — заявил Смуров.

Все указанные вещества предлагается включить в перечень подконтрольных, отметил он.

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