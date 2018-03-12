Финальный этап акции "Межнациональная зарядка" пройдет 16 марта

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. 16 марта во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина состоится финальный этап акции "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!", сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей РФ.

"Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!" стартовала 1 марта. Суть акции заключается в том, что до 18 марта в регионах страны пройдут массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180 318 спортивных упражнений — приседаний, подтягиваний и так далее. В каждой тренировке участвуют всенародно любимые российские спортсмены, общественные и политические деятели.

Организаторы акции также проводят конкурс в социальных сетях. Призами станут футболки с автографами известных спортсменов — Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева и других.

Для этого необходимо до 18 марта выложить в соцсети видео с тренировки и добавить к нему фото с избирательного участка в день проведения выборов. Также нужно указать хештеги #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает и #ПроГолосуй180318. Победителей назовут 26 марта.