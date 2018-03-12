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Общество

Яровая рассказала о проекте по гуманизации ответственности подростков

12:1012.03.2018
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. АрхивЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архив
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Работы студентов и аспирантов в рамках конкурса "Принудительные меры воспитательного воздействия: к исправлению без судимости" помогут создать законопроект о гуманизации ответственности несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, слова которой приводит её пресс-служба.

Осужденный в Можайской воспитательной колонии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Конкурс стартовал 12 марта среди студентов и аспирантов МГУ, МГИМО, МГЮА им. Кутафина, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Академий МВД, Генеральной прокуратуры и СК. Он направлен на выработку новой современной государственной политики в сфере гуманизации ответственности несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также на создание современной системы профилактики преступлений несовершеннолетних.

"Мы очень рассчитываем на профессиональный и творческий подход молодых людей в разработке предложенной темы. Очень важно, что саму идею конкурса поддержали генеральная прокуратура, министерство юстиции, министерство образования и науки, министерство труда… После этого, учитывая работы молодых людей, меры, предложенные ими, мы приступим к разработке федерального закона", — сказала вице-спикер.

По словам Яровой, в 2016 году было осуждено 23 912 несовершеннолетних, из них за преступления небольшой тяжести 3 377, средней тяжести 8 822 и тяжкие 10 214. В соответствии с действующим законодательством (ст. 90 УК РФ) несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. Таким образом, меры воспитательного воздействия могли быть применены по отношению к 12 199 подросткам. Фактически меры воспитательного воздействия применено в отношении 722 несовершеннолетних (около 6%).

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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"Меры воспитательного характера, которые есть сегодня, малоэффективны, но при этом даже они эффективнее, чем меры наказания. Альтернатива уголовному наказанию все равно оказывает большее положительное воздействие на несовершеннолетнего, чем меры уголовного преследования, после которых мы наблюдаем рецидив", — подчеркнула парламентарий.

Предложение о гуманизации ответственности несовершеннолетних было озвучено Яровой на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Оно было поддержано президентом РФ.

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