Яровая рассказала о проекте по гуманизации ответственности подростков

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Работы студентов и аспирантов в рамках конкурса "Принудительные меры воспитательного воздействия: к исправлению без судимости" помогут создать законопроект о гуманизации ответственности несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, слова которой приводит её пресс-служба.
"Мы очень рассчитываем на профессиональный и творческий подход молодых людей в разработке предложенной темы. Очень важно, что саму идею конкурса поддержали генеральная прокуратура, министерство юстиции, министерство образования и науки, министерство труда… После этого, учитывая работы молодых людей, меры, предложенные ими, мы приступим к разработке федерального закона", — сказала вице-спикер.
По словам Яровой, в 2016 году было осуждено 23 912 несовершеннолетних, из них за преступления небольшой тяжести 3 377, средней тяжести 8 822 и тяжкие 10 214. В соответствии с действующим законодательством (ст. 90 УК РФ) несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. Таким образом, меры воспитательного воздействия могли быть применены по отношению к 12 199 подросткам. Фактически меры воспитательного воздействия применено в отношении 722 несовершеннолетних (около 6%).
Предложение о гуманизации ответственности несовершеннолетних было озвучено Яровой на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Оно было поддержано президентом РФ.