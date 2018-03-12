РИО представит исторический сборник в честь воссоединения Крыма с Россией

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) представит новый сборник, посвященный воссоединению Крыма с Россией, сообщил председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Уже скоро, 18 марта, мы будем праздновать очередную, уже четвёртую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Российское историческое общество проведет мероприятие, посвященное великому событию, в ходе которого будет представлен новый двухтомник, подготовленный коллективом Института российской истории Российской академии наук, он называется "История Крыма", — сказал Нарышкин в понедельник на совместном заседании президиума РИО и совета фонда "История Отечества".

"Также будут представлены и другие проекты, которые посвящены истории народов Крымского полуострова", — отметил Нарышкин.

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