Минздрав пообещал решить ситуацию с поставками обезболивающих в регионы

НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Ситуация с поставками наркотических обезболивающих в российские регионы решится в ближайшее время, по решению президента выделяются дополнительные средства на их закупку, сообщила журналистам в понедельник в Новосибирске министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ранее Минздрав РФ предупредил об угрозе срыва поставок наркотических обезболивающих и разработал проект, изменяющий правила их поставки в регионы.

"К счастью, таких регионов (уже испытывающих сложности) нет. Но мы предупредили все регионы, что желательно иметь несгораемый резерв на пару недель хотя бы, лучше – больше, поскольку срок годности этих препаратов позволяет это сделать", — сказала Скворцова.

Она сообщила, что возникли временные сложности по лицензированию препаратов в органах, которые осуществляют охрану при их транспортировке — это не медицинские структуры.

"Мы провели свое расследование, поскольку, естественно, не можем допустить, чтобы население осталось без обезболивающих, тем более, что по поручению президента сейчас будут выделены дополнительные ресурсы регионам на дополнительные закупки обезболивающих препаратов, чтобы ни один больной не страдал от тяжелых болей. Работа проводится межведомственная и будет урегулирована в ближайшее время с помощью наших коллег из министерства транспорта и других ведомств, которые отвечают за транспортировку", — сказала министр.

Отвечая на вопрос об объеме выделяемых дополнительных средств, она сообщила, что на паллиативную помощь в целом будет выделено около 4 миллиардов рублей на всю страну. "Это и обеспечение обезболивающими препаратами и аппаратами искусственной вентиляции легких, в том числе, которые применяются на дому", — добавила она.