Минздрав пообещал решить ситуацию с поставками обезболивающих в регионы

НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Ситуация с поставками наркотических обезболивающих в российские регионы решится в ближайшее время, по решению президента выделяются дополнительные средства на их закупку, сообщила журналистам в понедельник в Новосибирске министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"К счастью, таких регионов (уже испытывающих сложности) нет. Но мы предупредили все регионы, что желательно иметь несгораемый резерв на пару недель хотя бы, лучше – больше, поскольку срок годности этих препаратов позволяет это сделать", — сказала Скворцова.
Она сообщила, что возникли временные сложности по лицензированию препаратов в органах, которые осуществляют охрану при их транспортировке — это не медицинские структуры.
Отвечая на вопрос об объеме выделяемых дополнительных средств, она сообщила, что на паллиативную помощь в целом будет выделено около 4 миллиардов рублей на всю страну. "Это и обеспечение обезболивающими препаратами и аппаратами искусственной вентиляции легких, в том числе, которые применяются на дому", — добавила она.