Участники конкурса "Лидеры России" назначены на высокие посты

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. 45 участников конкурса "Лидеры России" получили важные должности в администрации президента РФ, федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных и частных корпорациях, сообщает пресс-служба конкурса.

Ровно месяц назад, 12 февраля 2018 года, президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса. В числе получивших новые назначения конкурсантов — 10 участников той встречи.

Будут закрыты две вакансии в администрации президента РФ, в том числе директор департамента, назначены три заместителя федеральных министров, три региональных министра. Новые сильные кадры получат Дальний Восток, Новгородская область, Бурятия, Якутия и ряд других регионов.

Идет обновление управленческих кадров, конкурс "Лидеры России" призван способствовать этому процессу. Благодаря проекту сформировалось сильное управленческое сообщество, отметил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

"Сейчас эти люди назначаются на государственные посты. Насколько я знаю, такой толчок дает президент. На встрече с финалистами конкурса он увидел, что это за люди — достойные, желающие и могущие делать и работать, поэтому такие назначения происходят", — сказал он.

Цели конкурса, который реализуется по поручению президента РФ, — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высокими управленческими компетенциями. Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек. Из них было отобрано 300 финалистов.