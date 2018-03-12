Собянин рассказал об изменении продолжительности жизни в Москве

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что продолжительность жизни москвичей может превысить восьмидесятилетний рубеж через пять лет — в 2023 или 2024 году, сообщается на персональном сайте мэра.
Мэр отметил, что на днях обсуждал решение этой задачи с главврачами и экспертами в сфере здравоохранения и поддержал их предложение разработать стратегию развития московской медицины.
"Нужно оценить сегодняшнее состояние здравоохранения, сформулировать проблемы, поставить амбициозные задачи и сконцентрировать ресурсы города для их выполнения", — добавил Собянин, отметив, что, несмотря на имеющиеся проблемы, московское здравоохранение может стать одним из лучших среди мировых городов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан.