В России пресекли деятельность более 100 нарколабораторий в 2017 году

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ и другие правоохранители пресекли деятельность более ста нарколабораторий, а также более тысячи фактов контрабанды наркотиков, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника этого управления Кирилл Смуров.

В июне 2017 года глава МВД Владимир Колокольцев сообщил журналистам, что ежегодно полицейские ликвидируют деятельность порядка 80 лабораторий.

"В прошлом году было пресечено более тысячи фактов контрабанды наркотиков, ликвидировано более ста нарколабораторий", — сказал Смуров.

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