В МВД рассказали о контрабанде наркотиков из Европейского союза

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Страны Европейского союза на протяжении нескольких лет являются одним из регионов изготовления синтетических наркотиков, которые контрабандой поставляются в Россию, кроме того из Европы ввозят гашиш и кокаин, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

"На протяжении ряда лет Европейский союз является одним из регионов изготовления синтетических наркотиков, которые контрабандно поставляются и в Россию", — сказал Смуров.

По его словам, существенно каналы поставок наркотиков на территорию России не изменились. Основной поток героина и других опиатов поступают из Афганистана по "северному маршруту", а также через территории Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Гашиш ввозят в основном из стран Центрально-Азиатского региона, Северной Африки (Марокко), а также Европы.

"Кокаин (поставляется в Россию) из стран Латинской Америки, в том числе транзитом из государств Евросоюза", — добавил Смуров.