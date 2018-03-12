"Почта России" проверяет данные о "грубой" разгрузке посылок в Ноябрьске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мар — РИА Новости. "Почта России" проводит проверку после публикации видеозаписи с "грубой" разгрузкой фургона с посылками в Ноябрьске (ЯНАО), сообщила РИА Новости руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегион Урал ФГУП "Почта России" Анна Первушина.
"По данному факту в отделении связи проводится служебная проверка. В связи с ремонтом в отделении почтовый обмен осуществляется через центральный вход. По результатам проверки в отношении сопровождающего, осуществляющего обмен, будут применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения", — отметила представитель "Почты России".
По ее словам, с работниками отделения будет проведен дополнительный инструктаж по соблюдению требований правил обмена почтой.