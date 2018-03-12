"Почта России" проверяет данные о "грубой" разгрузке посылок в Ноябрьске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мар — РИА Новости. "Почта России" проводит проверку после публикации видеозаписи с "грубой" разгрузкой фургона с посылками в Ноябрьске (ЯНАО), сообщила РИА Новости руководитель направления по корпоративным коммуникациям Макрорегион Урал ФГУП "Почта России" Анна Первушина.

Видеозапись разгрузки появилась в одном из телеграм-каналов в минувшую субботу. По словам авторов, дело происходит в городе Ноябрьск. На кадрах несколько мужчин осуществляют разгрузку фургона "Почты России", бросая мешки с корреспонденцией и посылками на крыльцо здания, изредка сопровождая процесс своими комментариями.

"По данному факту в отделении связи проводится служебная проверка. В связи с ремонтом в отделении почтовый обмен осуществляется через центральный вход. По результатам проверки в отношении сопровождающего, осуществляющего обмен, будут применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения", — отметила представитель "Почты России".

По ее словам, с работниками отделения будет проведен дополнительный инструктаж по соблюдению требований правил обмена почтой.