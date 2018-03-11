Глава Волоколамского района утвердил "дорожную карту" по полигону "Ядрово"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава Волоколамского района Подмосковья утвердил "дорожную карту" работ по полигону "Ядрово", говорится в опубликованном на сайте района сообщении.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона "Ядрово". В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.

"Главой Волоколамского района Евгением Гавриловым утверждена "дорожная карта" по проведению оперативных мероприятий по стабилизации ситуации на полигоне "Ядрово", — говорится в сообщении.

Согласно карте, до 20 марта на полигоне должны быть установлены камеры для мониторинга числа машин, а с 16 марта по 8 июня должны быть проведены работы по дегазации.