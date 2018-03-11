Часть жителей дома в Краснодаре, где взорвался газ, вернулись в квартиры

СОЧИ, 11 марта — РИА Новости. Первый, второй и третий подъезды дома по улице Славянской в Краснодаре, где в субботу произошёл взрыв газа, подключены к системам энерго — и теплоснабжения, жители допущены в свои квартиры, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Утром в субботу бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме на улице Славянская, пожара после ЧП не произошло. МЧС информировало, что частично обрушилась стена на пятом и четвертом этаже. Повреждена часть кровли над пятым этажом. Было эвакуировано 30 человек. Уточняется, что погибших нет, пострадали семь человек, среди которых дети 9 и 12 лет. По факту ЧП следственные органы завели уголовное дело.

"По состоянию на 10.00 воскресенья аварийно-восстановительные работы возобновлены. Проводится разбор завалов и обследование целостности конструкций комплексом МДК "Стрела-П". Первый, второй и третий подъезды подключены к системам энерго — и теплоснабжения, жители допущены в свои квартиры. На месте работает 127 человек и 67 единиц техники, от МЧС России – 92 человек и 22 единицы техники", — говорится в сообщении.

Уточняется, что эвакуированные жители находятся в пункте временного размещения в гостинице "Кавказ" и у родственников. На месте работают психологи.