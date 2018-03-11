В Сети появилось видео с медведями, брошенными циркачами в Самаре

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Самаре на автостоянке нашли четырех брошенных в клетках медведей. Об этом рассказала зоозащитница Ангелина Гриневич, опубликовавшая на странице в соцсети "ВКонтакте" видео с животными.

Сотрудники расположенного поблизости автосервиса рассказали, что звери давно находятся на улице. По словам Гриневич, медведей бросил гастролирующий цирк-шапито.

Животные голодали, у одного медведя нашли опухоль и проблемы с глазом. Они испытывают сильный стресс из-за того, что не могут войти в спячку.

Хозяин медведей признался, что не смог прокормить животных. У владельцев есть на них все необходимые документы, в том числе сведения о прививках.

В городской администрации сообщили, что ухаживать за животными будут сотрудники самарского зоопарка.