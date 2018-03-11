Собянин рассказал о темпах уборки снега в Москве

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московские коммунальщики этой зимой за месяц убирают в три раза больше снега, чем за всю зиму в предыдущие годы, сообщил в воскресенье мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Такой зимы в Москве на моей памяти не было, мы убираем в городе снега в три раза больше за один месяц, чем за всю зиму в предыдущие годы", — сказал Собянин.

Он рассказал, что с таким количеством снега непросто справляться, поэтому к работам были привлечены все коммунальные службы, включая Мосводоканал, Мосгаз, Гормост и другие организации.

При этом глава столицы отметил, что даже в самые сильные снегопады город продолжал функционировать и не останавливался ни на минуту. "Все учреждения работали, в этом большое отличие Москвы от других европейских городов, которые уже при небольшом снегопаде испытывают полный коллапс, они парализованы. Так что я хочу сказать спасибо коммунальщикам, которые самоотверженно работают, и спасибо жителям за их терпение", — добавил мэр.