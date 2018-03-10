В поселке Березник Архангельской области открыли крытый ледовый стадион

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мар — РИА Новости. Ледовый дворец площадью четыре тысячи квадратных метров открылся в субботу в поселке Березник Архангельской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Крытый спортивный комплекс, включающий арену с искусственным льдом, трибуны на 370 мест, залы для тренировок и другие помещения, был построен за 9 месяцев. Специальное оборудование поддерживает оптимальную температуру для льда от 6 до 13 градусов тепла. Здесь будут проходить тренировки хоккеистов детской спортивной школы, которая объединяет около 100 спортсменов Устьянского района области, а также взрослого хоккейного клуба. Для местных жителей будут доступны тренажёрный и фитнес-залы.

Участие в церемонии открытия дворца приняли легенды мирового и отечественного спорта – Владислав Третьяк, Ирина Роднина, Светлана Журова, а также губернатор Архангельской области Игорь Орлов, генеральный директор Группы компаний "УЛК" Владимир Буторин.

"Устьянский район становится всероссийским центром развития спорта, и Ледовый дворец стал ещё одной площадкой для проведения соревнований, приёма гостей и точкой притяжения для местных жителей. Строительство такого дворца – пример социальной ответственности бизнеса. Вклад Группы компаний "УЛК" в спортивную инфраструктуру – это инвестиции в будущее, в новых чемпионов!" – привели в пресс-службе слова Орлова.

По словам депутата Госдумы, олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира по конькобежному спорту Светланы Журовой, дворец построен "очень качественно".

"Это попытка воплотить в жизнь мечты ребят, создать условия для занятий спортом, потому что без этого добиться результатов в хоккее, конькобежном спорте невозможно", — цитируются в сообщении слова Журовой.

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