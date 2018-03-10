В поселке Березник Архангельской области открыли крытый ледовый стадион

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мар — РИА Новости. Ледовый дворец площадью четыре тысячи квадратных метров открылся в субботу в поселке Березник Архангельской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Участие в церемонии открытия дворца приняли легенды мирового и отечественного спорта – Владислав Третьяк, Ирина Роднина, Светлана Журова, а также губернатор Архангельской области Игорь Орлов, генеральный директор Группы компаний "УЛК" Владимир Буторин.
"Устьянский район становится всероссийским центром развития спорта, и Ледовый дворец стал ещё одной площадкой для проведения соревнований, приёма гостей и точкой притяжения для местных жителей. Строительство такого дворца – пример социальной ответственности бизнеса. Вклад Группы компаний "УЛК" в спортивную инфраструктуру – это инвестиции в будущее, в новых чемпионов!" – привели в пресс-службе слова Орлова.
По словам депутата Госдумы, олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира по конькобежному спорту Светланы Журовой, дворец построен "очень качественно".
"Это попытка воплотить в жизнь мечты ребят, создать условия для занятий спортом, потому что без этого добиться результатов в хоккее, конькобежном спорте невозможно", — цитируются в сообщении слова Журовой.
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