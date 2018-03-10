Скворцова призвала не бояться проходить диспансеризацию

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар — РИА Новости. Диспансеризация не может никому навязываться, к тому же медицина изменилась, поэтому люди не должны бояться проходить осмотры и лечить болезни на ранних стадиях, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Диспансеризация — это часть медицинской помощи, следовательно, она не может быть навязываемой никому. Это всегда добровольное действо. Конечно, единственный путь — это ответственность каждого человека за свое здоровье и понимание того, что не должно быть так, как раньше говорили: страшно что что-нибудь найдут. Важно, что если бы нашли, то в самом начале патологического процесса, когда можно полностью избавиться от него без последствий и жить потом десятилетия", — рассказала министр.

Скворцова отметила, что сейчас медицина изменилась и не должно быть страшно часто проходить профилактические осмотры.