Современный Дом культуры открыли в поселке Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мар — РИА Новости. Современный Дом культуры с клубом, библиотекой, зрительным залом на 140 мест и танцевальным залом открыт в субботу в поселке Богдановский Устьянского района Архангельской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Культурный центр, оснащенный современным оборудованием, мебелью и оргтехникой, появился на месте ветхого здания в рекордно короткие сроки – за 10 месяцев. В центре организована работа кружков по вокалу, хореографическому и театральному искусству, есть помещения для ветеранских и общественных организаций. Всего здесь смогут заниматься 80 детей и 280 представителей старшего поколения.

"Строительство Дома культуры стало примером успешного сотрудничества власти и бизнеса. Проект реализован Группой компаний "УЛК" при поддержке правительства Архангельской области, которое выделило около трёх миллионов рублей на приобретение оборудования", — отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора ГК "УЛК" Владимира Буторина, лесопромышленный холдинг продолжит программу строительства и капремонта Домов культуры в лесозаготовительных и лесопромышленных населённых пунктах: новый культурный центр появится в Глубоком, а затем и в других посёлках.

"Развитие и возрождение в населённых пунктах объектов культуры – одно из важнейших направлений нашей работы. Уверен, что Дом культуры станет центром общественной жизни посёлка, создаст благоприятную среду для сохранения народных традиций и развития талантов, среду, которая объединяет общество", — привели в пресс-службе слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова на открытии культурного центра.

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